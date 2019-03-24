دواوين الوزارات.. "الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بجميع الوحدات مجانًا

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية
وزارة التربية والتعليم:
التعليم لطلاب أولى ثانوى.. 4 معلومات يجب التأكد منها قبل أداء الامتحان
وزير التعليم: جارى تفعيل شريحة التابلت والانتهاء منها عصر اليوم
وزير التربية والتعليم يشيد بتفاعل طلاب أولى ثانوى مع مصادر التعلم
وزارة التضامن:
"التضامن" تحتفل اليوم بعيد الأم بمؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة
التضامن: انتهاء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية وإعلان الأسماء خلال اسبوع
وزارة التموين:
"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى
"التموين" تعلن عن صرف 95% من مقررات شهر مارس حتى الآن
وزارة النقل:
صور.. وزير النقل يوجه باستغلال المحلات المغلقة بمول محطة مصر
صور.. وزير النقل يتفقد محطة مصر وورش صيانة الجرارات
وزارة الزراعة:
صور.. وزير الزراعة يوجه بخطة عاجلة لرفع كفاءة مزرعة قطاع الانتاج بمشتهر
"الزراعة" تطرح حزمة توصيات لمحصول الخضروات الصيفية لزيادة الإنتاج
وزارة التعليم العالى:
رئيس جامعة القاهرة: تطوير المبنى الجنوبى بمعهد الأورام لإنهاء قوائم الانتظار
جامعة أسيوط تنظم الملتقى الأول لأسبوع الشعوب نهاية مارس
وزارة القوى العاملة:
وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى لتوظيف 5 آلاف شباب بشبر الخيمة
صور.. وزير القوى العاملة يفتتح أول ملتقى توظيف يرتكز على التدريب قبل التشغيل
وزارة الهجرة:
وزيرة الهجرة تشيد بشجاعة الطفل رامى شحاتة لإنقاذه 51 طالباً من الموت بإيطاليا
وزارة الإسكان:
الإسكان تعلن طرح أول وحدات سكنية بمدينتى ملوى والفشن الجديدتين خلال أيام
نائب وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة العلمين الجديدة
وزارة الأوقاف:
الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة حول الإسراء والمعراج
وزير الأوقاف: كل من يعمل على إحياء النفس البشرية فكأنما أحيا الناس جميعا
وزير الأوقاف: تعيين 3 معاونين للوزير من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب
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