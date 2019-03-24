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دكتورة رانيا المشاط تستعرض خطة الإصلاح الهيكلى باجتماع منظمة السياحة العالمية

الأحد، 24 مارس 2019 10:33 ص
دكتورة رانيا المشاط تستعرض خطة الإصلاح الهيكلى باجتماع منظمة السياحة العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خطة الوزارة للإصلاح الهيكلي للقطاع، ومحاور الحملة الترويجية للسياحة المصرية، وذلك فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام وذلك فى دورته الخامسة والأربعين، والذي يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميا، والتى تعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن هذا المحور من أهم أهدافه دعم وتمكين المرأة، وتشجيع الحلول الابتكارين والرقمية فى القطاع من خلال إشراك الشباب.
 
وتحدثت الوزيرة عن الرؤية التى تتبناها الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مستعرضة محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته في نوفمبر الماضى، والذى يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية.
 
وأشارت إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.
 
كما أوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلى تتضمن محاوره العمل علي تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى أقرتها الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
 
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وزارة السياحة

منظمة السياحة العالمية

رانيا المشاط




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