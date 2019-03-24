video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دراسة فلسطينية تفضح دور الأموال القطرية فى تكريس انقسام قطاع غزة عن الضفة

الأحد، 24 مارس 2019 01:23 م
دراسة فلسطينية تفضح دور الأموال القطرية فى تكريس انقسام قطاع غزة عن الضفة تميم ونتنياهو وقطر
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

كشفت دراسة جديدة صادرة عن المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن الأموال التى تقدمها الحكومة القطرية لغزة، لا تتعدى مجرد كونها أداة لتنفيذ المخطط الإسرائيلى، بتكريس الانقسام وقطع الطريق على تحقيق الوحدة الوطنية، بحسب قطريليكس.

ولفتت الدراسة التى صدرت عن المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" للباحث محمود البربار، والتى حملت عنوان "تداعيات موافقة إسرائيل على إدخال الدعم القطرى لغزة"، أن نتنياهو يسعى من خلال أموال قطر للضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال الباحث فى دراسته "ستظل (إسرائيل) تمارس هذا الدور الذى يعزز فصل القطاع عن الضفة، وإبقاء حالة الانقسام فى ظل عدم الوصول إلى أى اتفاق لإتمام المصالحة، من أجل تمرير جميع مخططاتها، عبر مواصلة سياساتها الاستعمارية الاحتلالية العنصرية تجاه الشعب الفلسطينى".

وأكدت الدراسة أن سلطات الاحتلال عطلت إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية فى ديسمبر 2019، ومن ثم وافق المجلس الوزارى الأمنى المصغر (كابينت) خلال جلسة خاصة على تحويل الأموال وفق شروط جديدة لتوزيع المنحة، إلا أن شروط رفضت ووزع القطريون الدفعة الثالثة على حالات إنسانية فى القطاع، على خلاف الدفعتين الأولى والثانية.

وتابعت الدراسة: "تسعى الحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر إلى تكريس الانقسام، وضبط الأمن، وإنهاء مسيرات العودة، وتبرز حاجة الاحتلال لإدخال المنحة القطرية".

ولفتت إلى أنه "أضحت المنحة القطرية مرهونة بالتطورات فى الميدان، والشروط الإسرائيلية، فهى العامل الحاسم على إدخال تلك المساعدات".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علامات استفهام متزايدة بشأن أجندة إلهان عمر.. النائبة الأمريكية تشارك فى جمع التبرعات لمنظمات على صلة بالإرهاب.. تدخلت فى شئون دول عربية وتغاضت عن جرائم قطر وتركيا.. وقلق من صلتها بتنظيم الإخوان الإرهابى

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين

قطر خنجر فى ظهر العرب.. تميم يذرف دموع التماسيح على "الجولان" السورية نهارا ويتغنى بنشيد "إسرائيل" ليلا.. الحمدين فتح أبوابه لدولة الاحتلال.. الانبطاح القطرى يتواصل ونشطاء يكشفون تجول لاعبى إسرائيل فى الدوحة

شاهد.. "مباشر قطر": عجز قطر عن تنظيم المونديال حقيقة واقعية

كيف فضح عزف النشيد الإسرائيلى فى الدوحة الإخوان ومنابر قطر؟.. تل أبيب احتفت بالواقعة والإخوان لم تعلق على التطبيع القطرى الإسرائيلى.. وخبراء: لن نجد صوتا للإخوانجية ومرتزقة الجزيرة والمال القطرى أهم لهم

اليوم السابع بلس

قطر

قطريليكس

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة