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خالد العنانى: الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة قبل رمضان المقبل

الأحد، 24 مارس 2019 11:03 ص
خالد العنانى: الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة قبل رمضان المقبل خالد العنانى وزير الأثار
كتبت آمال رسلان تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار، أنه سيتم الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة قبل حلول شهر رمضان القادم، بالإضافة إلى فتح 3 قاعات جديدة لعرض المومياوات الملكية بالمتحف المصرى للحضارة، لافتا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من كافة وسائل الإعلام الدولية لرصد مراحل نقل المومياءات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.

وأشار، عنانى، خلال فعاليات اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة، إلى أنه تم فتح معرض الآثار المصرية المقام في العاصمة الفرنسية باريس أمام الجمهور، أمس السبت، حيث تم بيع 183ألف تذكرة للجماهير، مما يعد خير وسيلة للترويج للسياحة المصرية.

وأضاف وزير الآثار، أن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية خلال العامين الماضيين، خاصة بعد توقف عمليات التنقيب عن الآثار خلال الفترة من 2011 حتي 2016، بسبب ضعف التمويل بسبب اعتماد الوزارة علي الجهود الذاتية القادمة من السياحة، لافتا إلى أنه يوجد 25 بعثة أثرية مصرية تعمل فى مجال التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى 250 بعثة دولية مختلفة.

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وزير الاثار

اكتشافات اثرية

خالد العنانى

منظمة السياحة العالمية




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