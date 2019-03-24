حاكم دبى يشيد باختيار الكينى بيتر تابيشى أفضل معلم فى العالم

كتب محمد عبد العظيم

أشاد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات، ورئيس مجلس الوزراء الاماراتى وحاكم دبى باختيار الكينى بيتر تابيشى أفضل معلم فى العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "مبروك فوز بيتر تابيشى من كينيا بجائزة أفضل معلم فى العالم.. تقدير المعلمين هو تقدير لرواد النهضة وصناع التغيير الحقيقى".





وتوج الأمير حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الكيني بيتر تابيشي بلقب معلم العالم لعام 2019، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وعبدالله الكرم منصب ، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وحشد من الدبلوماسيين والمشاهير والمعلمين على مستوى العالم.