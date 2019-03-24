video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حاكم دبى يشيد باختيار الكينى بيتر تابيشى أفضل معلم فى العالم

الأحد، 24 مارس 2019 06:32 م
حاكم دبى يشيد باختيار الكينى بيتر تابيشى أفضل معلم فى العالم الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

أشاد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات، ورئيس مجلس الوزراء الاماراتى وحاكم دبى باختيار الكينى بيتر تابيشى أفضل معلم فى العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "مبروك فوز بيتر تابيشى من كينيا بجائزة أفضل معلم فى العالم.. تقدير المعلمين هو تقدير لرواد النهضة وصناع التغيير الحقيقى".

0
 

وتوج الأمير حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الكيني بيتر تابيشي بلقب معلم العالم لعام 2019، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وعبدالله الكرم منصب  ، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وحشد من الدبلوماسيين والمشاهير والمعلمين على مستوى العالم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محمد بن راشد من معرض "آرت دبى": الفن رسالة وحضارة وإبداع متجدد

محمد بن راشد فى زيارة الأولمبياد الخاص: نهديه فى الإمارات للأمهات المعجزات

قصة صورة.. نجلة الشيخ محمد بن راشد فى طفولتها مع والدها

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن راشد

دبى

افضل معلم فى العالم




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة