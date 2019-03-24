video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريش يحث الموقعين على اتفاقية سلام أفريقيا الوسطى على الإسراع بتنفيذها

الأحد، 24 مارس 2019 01:57 م
جوتيريش يحث الموقعين على اتفاقية سلام أفريقيا الوسطى على الإسراع بتنفيذها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ
إضافة تعليق

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الموقعين على اتفاقية السلام فى أفريقيا الوسطى على الإسراع بتنفيذها وذلك بعد يوم من تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن الجماعات المسلحة.
ودعا جوتيريش فى بيان أورده راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد جميع الموقعين على الاتفاق السياسى للسلام والمصالحة على الالتزام بالمبادئ المتفق عليها بما فى ذلك رفض العنف واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما أشاد بتشكيل حكومة شاملة بإفريقيا الوسطى فى 22 مارس الجارى وذلك وفقا للاتفاق السياسى للسلام والمصالحة الموقع فى العاصمة "بانجى" فى 6 فبراير الماضى.
وكان فيرمين نجريبادا، رئيس وزراء إفريقيا الوسطى، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الجديدة المشكلة مؤخرا والتي ضمت خمس جماعات مسلحة تتفق مع ترتيبات اتفاقية السلام التي تم توقيعها في مطلع شهر فبراير الماضي في "بانجي".. قائلا إن الحكومة الجديدة هي بداية العملية التي تم التوصل إليها من السلطات مع الجماعات المسلحة، ومؤكدا أن بانجي ستسعى في وقت لاحق لتوسيع قاعدة مشاركة الجميع في إدارة شئون البلاد.
يذكر أن أنجي ماكسيم كازاجوي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في أفريقيا الوسطى، أكد أنه بتشكيل حكومة من 36 عضوا، أصبحت البلاد في منتصف الطريق نحو الاستقرار، مشددًا على ضرورة استكماله والحفاظ عليه.
يشار إلى أن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في الخرطوم وتم التوقيع عليها في 6 فبراير الماضي بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة تنص على تشكيل حكومة شاملة، وهو الاتفاق الثامن من نوعه منذ بداية الأزمة، وتم إعداده منذ يوليو عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة فى تعزيز السلام والأمن فى إفريقيا الوسطى

إفريقيا الوسطى تعلن تشكيل حكومة جديدة

الأمم المتحدة

أفريقيا الوسطى

أنطونيو جوتيريش

أخبار العالم




لا تفوتك
الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

الإسكان: حملات دورية لمنع سير التوك توك فى المحاور الرئيسية بـ6 أكتوبر

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

"التعليم" توضح أهمية النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. محاكية لأسئلة امتحان آخر العام.. تمنح الطالب قدرة على التعامل مع طبيعة الاختبارات وحلها.. واحتمال وجود جزئيات منها فى الامتحان الأصلى وارد

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

العذراء والرجل الأصلع.. خبيرة علاقات تكشف سر انجذاب البنات للشاب "الأقرع"

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة