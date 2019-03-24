جوتيريش يحث الموقعين على اتفاقية سلام أفريقيا الوسطى على الإسراع بتنفيذها

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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الموقعين على اتفاقية السلام فى أفريقيا الوسطى على الإسراع بتنفيذها وذلك بعد يوم من تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن الجماعات المسلحة.

ودعا جوتيريش فى بيان أورده راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد جميع الموقعين على الاتفاق السياسى للسلام والمصالحة على الالتزام بالمبادئ المتفق عليها بما فى ذلك رفض العنف واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، كما أشاد بتشكيل حكومة شاملة بإفريقيا الوسطى فى 22 مارس الجارى وذلك وفقا للاتفاق السياسى للسلام والمصالحة الموقع فى العاصمة "بانجى" فى 6 فبراير الماضى.

وكان فيرمين نجريبادا، رئيس وزراء إفريقيا الوسطى، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الجديدة المشكلة مؤخرا والتي ضمت خمس جماعات مسلحة تتفق مع ترتيبات اتفاقية السلام التي تم توقيعها في مطلع شهر فبراير الماضي في "بانجي".. قائلا إن الحكومة الجديدة هي بداية العملية التي تم التوصل إليها من السلطات مع الجماعات المسلحة، ومؤكدا أن بانجي ستسعى في وقت لاحق لتوسيع قاعدة مشاركة الجميع في إدارة شئون البلاد.

يذكر أن أنجي ماكسيم كازاجوي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في أفريقيا الوسطى، أكد أنه بتشكيل حكومة من 36 عضوا، أصبحت البلاد في منتصف الطريق نحو الاستقرار، مشددًا على ضرورة استكماله والحفاظ عليه.

يشار إلى أن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في الخرطوم وتم التوقيع عليها في 6 فبراير الماضي بين حكومة إفريقيا الوسطى و14 جماعة مسلحة تنص على تشكيل حكومة شاملة، وهو الاتفاق الثامن من نوعه منذ بداية الأزمة، وتم إعداده منذ يوليو عام 2017 من جانب الاتحاد الإفريقي.