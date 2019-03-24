جسر السويس فى الموصل يهدد بكارثة جديدة.. اعرف التفاصيل

كتب محمد عبد العظيم

رحل الإرهاب عن مدينة الموصل العراقية، مع سقوط تنظيم داعش الإرهابى منذ أكثر ما يقرب من عامين ، وبقى الإهمال ينهش فى جسد هذه المدينة التاريخية، وفى ظل هذه الحالة المتردية التى تعانى فيها الموصل أطلقت منظمات حقوقية فى الموصل تحذيرها من إمكانية نشوب كارثة جديدة لا تقل فى بشاعتها عن كارثة غرق العبارة والتى أدت إلى مقتل أكثر من 90 شخصا.



جسر السويس فى الموصل يعانى من أضرار كبيرة قد تؤدى إلى سقوطه

التحذيرات تخص جسر السويس، فى مدينة الموصل، والذى يعانى بشكل كبير بسبب سقوط أحد الأعمدة الخاصة به، وبالتالى قد يتعرض للسقوط فى اى وقت، وفيما طالبت المنظمات بضرورة إغلاق هذا الجسر لحين ترميمه بشكل كامل، وذلك وفق وسائل إعلام عراقية.

سقوط أحد الأعمدة الخاصة بجسر السويس فى الموصل

يذك أن البرلمان العراقى وافق اليوم الأحد على إقالة محافظ نينوى، بعد غرق عبارة كانت تحمل أضعاف طاقتها من الركاب فى الموصل عاصمة المحافظة مما أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل، وغرقت العبارة، التى كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهى على جزيرة في نهر دجلة، يوم الخميس الماضى . ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.