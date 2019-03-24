جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى بطولة التايكوندو بدورة الشهيد الرفاعى

أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، عن فوز الجامعة بالمركزين الأول طلبة، والثانى طالبات، خلال مشاركتها فى بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للتايكوندو بدورة الشهيد الرفاعى فى نسختها الـ46 التى نظمتها إدارة النشاط الرياضى بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الإتحـاد الرياضى المصرى للجامعة يومى 22، 23 مارس 2019 بمشاركـة 22 جامعـة حكومية وخاصة، بواقع 154 لاعبا ولاعبة، والتى جاءت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء فريق التعليم العالى فى المركز الثانى طلبة، وفريق جامعة حلوان فى المركز الثالث طلبة، وفى بطولة الطالبات جاء فريق جامعة حلوان فى المركز الأول طالبات، وفى المركز الثالث جاء فريق جامعة القاهرة.

فى ختام فعاليات اليوم، هنأ الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب الفائزين والمشاركين خلال فعاليات البطولة، وأضاف أن الجامعة بصدد وضع خطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمساندة أبطالها الرياضيين خلال مشاركتهم فى اللقاءات الرياضية فى مختلف البطولات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، مما يساهم فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة فى مختلف كليات ومعاهد الجامعة، كما أعلن أن الجامعة لديها من الآليات التى تراعى الطلاب الرياضيين، خاصة فيما يخص الامتحانات بما لا يتعارض مع جدول بطولاتهم.

شارك فى مراسم التكريم، كل من والكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والعميد عادل سرور رئيس منطقة الإسكندرية للتايكوندو، والكابتن محمد على سليم مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الأفريقى للتايكوندو.