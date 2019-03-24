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جامعة الأزهر تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة

الأحد، 24 مارس 2019 04:00 ص
جامعة الأزهر تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة مؤتمر جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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تحتضن كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الأحد ، فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة، تحت عنوان "الإعلام والإرهاب – استراتيجية المواجهة"، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف ومتابعة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، والدكتور عوني قنديل، رئيس اتحاد الإعلاميين الأفارقة رئيس المركز القومي لبحوث الإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين من 20 دولة أفريقية، وتحل دولة جيبوتي ضيف شرف الملتقى.
 
يشمل الملتقى عددا من المحاور الرئيسية، منها: تعريف مصطلح الإرهاب كظاهرة من ظواهر التطرف في العالم، ودواعي نشأة وبروز الجماعات الإرهابية ومسمياتها، فضلا عن المخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية من تفشي ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى أثر ظاهرة الإرهاب في تدني التنمية والاستثمار والسياحة في البلاد العربية والإفريقية، ودور وسائط الصحافة والإعلام في التوعية والتثقيف لمحاربة ظاهرة الإرهاب.
 
كما يضم الملتقى عددًا من ورشات العمل في الإخراج الصحفي والصحافة التليفزيونية وقواعد الكتابة ومهارات المراسل التليفزيوني للإذاعة والتليفزيون والمسرح وتنمية الموارد البشرية والتحرير الصحفي.
 
يشارك في الملتقى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور ماهر عباس، رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور علاء قوقة، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة فاطمة فؤاد، وكيل وزارة الإعلام السابق ورئيس القناة الثانية، وعدداً من  السفراء والفنانين والإعلاميين من الدول العربية والإفريقية المختلفة، ولفيف من الإعلاميين وأساتذة الإعلام والشخصيات العامة.
 
 
 

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