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تنفيذ خط قطار " الوادى الجديد – سفاجا " على مرحلتين بتكلفة 5 مليارات جنيه

الأحد، 24 مارس 2019 08:24 م
تنفيذ خط قطار " الوادى الجديد – سفاجا " على مرحلتين بتكلفة 5 مليارات جنيه محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص 5 مليار جنيه، لإعادة خط السكك الحديد الواصل بين مركز الخارجة وتحديدا من منطقة أبو طرطور وحتى مينا سفاجا بالبحر الأحمر.

أكد الزملوط، فى بيان له أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين فى فترة زمنية تتراوح من 2-3 سنوات، بإجمالى 680 كم، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من الخارجة- قنا ثم المرحلة الثانية من قنا الى مينا سفاجا لتصدير الفوسفات ، مضيفا  أن المشروع لخدمة الاستثمارات فى المنطقة، والسكة الحديد ،  تأتى ضمن خدمات البنية التحتية لجذب رءوس الأموال وخدمة المستثمرين، والدولة حاليا تسعى لإحياء المشروع مرة أخرى، لخدمة المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية فى المجال الصناعى والزراعي.

وأوضح الزملوط ،  أن عودة السكة الحديد ستخدم تطلعات المحافظة من استغلال الثروات التعدينية والمشروع المقرر لانتاج الأسمدة الفوسفورية، كما أن المشروع سيسهم فى تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تمر عليها آلاف الأطنان من الشاحنات المحملة يوميا من خام الفوسفات من منجم أبو طرطور لتصديره بميناء سفاجا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التى تزرع بمنطقة شرق العوينات.

يذك  أن خط السكة الحديد تم افتتاحه عام 1996 لخدمة عملية نقل الفوسفات من منطقة أبوطرطور بالوادى الجديد ،  إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر لتصديره خارج البلاد، وتوقف بسبب تعديات كثيرة وفقدان 80% من أجزائه بعد ثورة 25 يناير، فيما تسعى الدولة حاليا لإقامة مشروعات تكاملية بمشروع أبوطرطور وأهمها إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية.

 

 

 

 

 

 


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