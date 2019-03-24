تنظيم مظاهرة فى أوكرانيا تدعو للقبض على المتورطين فى فضيحة فساد

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نظم نحو خمسة آلاف شخص مظاهرة اليوم السبت في كييف؛ للمطالبة بالقبض على المتورطين في فضيحة فساد داخل قطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن تقارير صحفية نشرت الشهر الماضي كشفت النقاب عن تورط بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الأوكرانى بيترو بوريشينكو وبعض المسئولين في مصنع يخضع لإدارته، في فضيحة اختلاس أموال والتي تصدرت قائمة الموضوعات الساخنة قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في أوكرانيا في الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.