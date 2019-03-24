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تقرير اللجنة الهندسية بجامعة أسيوط يؤكد عدم سقوط مصعد معهد الأورام

الأحد، 24 مارس 2019 11:01 م
تقرير اللجنة الهندسية بجامعة أسيوط يؤكد عدم سقوط مصعد معهد الأورام طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال  ،رئيس جامعة أسيوط  ، عن استلامه لنتائج تقرير اللجنة  الهندسية المكلفة بفحص مصعد الأورام ، الذى تم مؤخراً  تداول أخبار عن سقوطه من الدور الخامس خلال اليومين الماضيين ، مضيفاً أن اللجنة المشكلة مكونة مجموعة من مهندسي المنشأت بالجامعة  والتى تضم الدكتور ابراهيم محمد حسب الله الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية ، والدكتور عثمان حسن عثمان ، المدرس بذات القسم، وعبد الرحمن محمد عبده،  والمجتمعة بحضور الفنى المختص بالشركة والتى قامت بفحص دقيق للمصعد وإعادة تشغيله.

 وكشف الدكتور طارق الجمال ، إلى أن تقرير اللجنة قد لخص إلى تأكيد اللجنة عدم سقوط المصعد من الدور الرابع للأرضي ولكنه كان نزولا طبيعياً بالسرعة المعتادة وهو ما تبين للجنة من خلال الشواهد المتعلقة بهيئة الكابينة وسلامة مكوناتها وما تتضمنه من فحص للزجاج الداخلي وسقفها المعلق ، مع استحالة سقوط الكابينة فارغة من الحمولة لنقص وزنها من أوزان الاتزان  المقابلة مما لم يمكن يمثل أى خطورة على من بداخله.

وأفاد أعضاء اللجنة خلال التقرير بقيامهم باختبار كافة وسائل الأمان بما فيها مفاتيح نهاية المشوار والباراشوت والأبواب وتبين إنها جميعها تعمل بدون أعطال.

وعن حقيقة الواقعة أرجع التقرير، أن ما حدث هو تجاوز للمصعد نهاية المشوار المحدد له والذى يمكن أن يرجع إلى حدوث عطل مؤقت فى لوحة التحكم يستلزم اختبارها ومراجعتها جيداً قبل إعادة المصعد للخدمة واستبدال أي من المكونات التى قد تكون سبب عطل أو ما شابه.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، عن ترأسه لاجتماع مجلس إدارة معهد جنوب مصر لأورام  وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل لمتابعة سير العمل عن كثب والاطمئنان بشكل مباشر على توفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وسير الخدمة التخصيصية والعلاجية على المستوى المطلوب. 

 


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