تعليم كفر الشيخ تستعد لعقد الامتحان التجريبى الأول على التابلت بـ97 مدرسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها شكلت غرفة عمليات رئيسية و13 غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والمقرر انعقاده اليوم الأحد، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب، والأول باستخدام جهاز التابلت.

كما عقدت اجتماعا بغرفة عمليات المديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى ورؤساء أقسام التعليم الثانوى بالمديرية والإدارات ومديرى مدارس التعليم الثانوى ،وأخصائى التطوير بالمدارس، لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات لعقد الامتحان.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، أنها حرصت على التأكد من انتهاء جميع الإدارات والمدارس من الاستعداد للامتحان، وعددها 97 مدرسة وإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بعقد الامتحان من تسليم أجهزة التابلت وشرائح الاتصالات، وكلمات المرور لجميع الطلاب والمعلمين، وإعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان الواردة من الوزارة.

وأكدت وكيل الوزارة أن 75% من المدارس تعمل على الشبكة الرئيسية، و25% تعمل على خطوط الشريحة " الداتا "، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة العمليات بالمديرية بالإضافة لغرف العمليات بـ 13 إدارة تعليمية، تضم غرفة العمليات بكل إدارة، مدير التعليم الثانوى فى الإدارة ومدير التطوير التكنولوجى، وتكون الغرفة مهتمة بمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاتصال الدائم بوكيل الوزارة، وترسل كل مدرسة ثانوى تقريرا يوميا شاملا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ 13 فى انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، وعلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان وخاصة أنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام التابلت، وشددت على ضرورة تذليل كافة العقبات أول بأولا والتواصل الدئم مع غرفة العليمات بالمديرية.