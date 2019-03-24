تعليم الوادي الجديد : 30 طالب أدوا امتحان اللغة العربية بالتابلت حتى الآن

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن أداء 30 طالب وطالبة علي مستوي مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة الـ27 امتحان اللغة العربية باستخدام التابلت حتى الآن.

أكد التداوي، أن المقرر أن يؤدي الامتحان 1700 طالب وطالبة وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساًء وبمرور الوقت تتزايد أعداد الطلبة التي تؤدي الامتحان بالرغم من وجود بطيء في خادم الشبكة " السيرفر" بسبب زيادة التحميل عليه.

وأوضح أنه تمت مواجهة بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت والتي تم التغلب عليها وهو أمر طبيعي في ظل تطبيق التجربة للمرة الأولى، وهو اختبار يعد تدريبًا للطلاب وموعد الاختبار ممتد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وأشار إلى أنه تم توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ27 مدرسة ثانوي بالمحافظة بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع شرائح تشغيل التابلت والطلاب الذين لم يتسلموا الشريحة تسلموا كود مكون من 9 أرقام؛ لفتح الامتحان الذي يستخدم طالما توفرت شبكة الإنترنت في أي مكان.

ولفت الي تشكيل غرفة عمليات رئيسية و5غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة عقد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بغرفة عمليات المديرية، بحضور المدير العام للتعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات ومديري مدارس التعليم الثانوي وأخصائي التطوير بالمدارس، لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات لعقد الامتحان.

وقال إن جميع الإدارات والمدارس من الاستعداد للامتحان، مع إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعقد الامتحان من تسليم أجهزة التابلت وشرائح الاتصالات، وكلمات المرور لجميع الطلاب والمعلمين، وإعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان الواردة من الوزارة.

ولفت الي، تحديد خطوات فنية لتنفيذ الامتحان من خلال، تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني، وتوفير شريحة الطالب ( المصرية للاتصالات) الحل البديل رقم (2) للمدارس التي لم يتم توصيل النت بها، يمكن للطالب حل الامتحان في أي مكان ( إذا تعذر بالمدرسة ) ولمدة 12 ساعة كاملة، وهناك امتحانين أخر العام بكل مادة، (50 %) فقط على أقل بكل مادة لتصبح ناجحًا، ولا امتحان للملحق.

أوضح، أن الامتحان متاح من خلال المدرسة أو، في أي مكان به " واي فاي " فالامتحان متاح لمدة 12 ساعة كاملة، لافتًا الي أن جميع مدارس الثانوي العام على أرض المحافظة، مفتوحة اليوم وبكامل أطقمها الإدارية.