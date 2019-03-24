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تعرف على رد دار الإفتاء فى حكم تشييع المسلم لجنازة مسيحى

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 ص
تعرف على رد دار الإفتاء فى حكم تشييع المسلم لجنازة مسيحى دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أرسل قارئ استفسارًا لدار الإفتاء حول وفاة رجل مسيحى من أهل قريته ليسأل عن حكم حضور المسلم جنازة المسيحى أو غير المسلم؟، وهو ما ردت عليه أمانة الفتوى قائلة: يجوز للمسلم اتِّباعُ جنازةِ غير المسلم وتشييعها، وهذا من صور المواساة والبرِّ ومكارِم الأخلاق المأمور بها شرعًا.

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودى، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» متَّفَقٌ عليه.


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دار الافتاء

فتوى

الجنازة




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