تعرف على رد دار الإفتاء فى حكم تشييع المسلم لجنازة مسيحى

أرسل قارئ استفسارًا لدار الإفتاء حول وفاة رجل مسيحى من أهل قريته ليسأل عن حكم حضور المسلم جنازة المسيحى أو غير المسلم؟، وهو ما ردت عليه أمانة الفتوى قائلة: يجوز للمسلم اتِّباعُ جنازةِ غير المسلم وتشييعها، وهذا من صور المواساة والبرِّ ومكارِم الأخلاق المأمور بها شرعًا.
فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودى، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» متَّفَقٌ عليه.
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