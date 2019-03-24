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تعرف على تفاصيل "وظيفة تك" برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

الأحد، 24 مارس 2019 01:17 ص
تعرف على تفاصيل "وظيفة تك" برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه جانب من الحلقة
كتب إبراهيم حسان
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أكدت إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، أن التقديم للتدريب فى مبادرة "وظيفة تك" يجرى من خلال موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

أضافت عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم وغدًا" الذى تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن على قناة إكسترا نيوز، أن من يقوم باختبار المتقدمين فى مبادرة وظيفة تك هى الشركة التى تقوم بعملية التدريب.

 

تابعت أن الحد الأدنى والأقصى للمرتبات فى مبادرة وظيفة تك يتحدد وفقًا للتخصصات، مشيرةً إلى أن هناك تخصصات والحد الأدنى من المرتبات يصل إلى 3 آلاف و500 جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

 

من جهته، قال أحمد روميش عضو المكتب الفنى لرئيس بنك ناصر الاجتماعى، خلال حواره إلى البرنامج، إن البنك خصص 100 مليون جنيه لمبادرة وظيفة تك جميعها قروض حسنة، موضحًا أن المرحلة الأولى من مبادرة وظيفة تك تستهدف خريجى الجامعات بداية من 2014.

 

تابع روميش أنه سيتم العمل على التوسع إلى قطاعات أخرى وليس قطاع الاتصالات فقط، بالإضافة إلى العمل على المساهمة فى تقليل معدلات البطالة ومساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل مناسبة.

 

لفت عضو المكتب الفنى لرئيس بنك ناصر الاجتماعى إلى أن المبادرة طُرحت فى كافة فروع البنك الـ93 بكافة محافظات الجمهورية، وأن وزارة الاتصالات وفرت 1600 وظيفة والمحفظة الإجمالية للتمويل تستطيع تغطية أكثر من 3 آلاف وظيفة.


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إيمان عاشور

مدير المعهد القومي للاتصالات

مبادرة وظيفة تك




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