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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين

الأحد، 24 مارس 2019 10:01 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين بورصة قطر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسرة عدد 33.24 نقطة، لتصل إلى مستوى 9920.48 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.4 مليون سهم، بقيمة 39.9 مليون ريال قطرى عبر 1441صفقة، وارتفع 16 سهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعى العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.


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