تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرا عدد 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2618.50 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 116.4 مليون سهم محققة ما قيمته 110.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1570 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 11 سهماً، فيما انخفض 17 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 14.95%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 9.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.86%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.50%.