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الأحد، 24 مارس 2019 02:53 م
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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 19 قطاعاً

الأحد، 24 مارس 2019 02:45 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 19 قطاعاً بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسرا عدد 61.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8647.17 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 115.4 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 41 شركة، فيما تراجعت 135 شركة.
 
وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.36%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.20%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%.
 

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