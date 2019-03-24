تحرير 429 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون .

أشرف على الحملة وشارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، وبمشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن تحرير 429 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

وكذلك إزالة 989 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة .