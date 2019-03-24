video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بـ 25 كيلو حشيش فى المعادى

الأحد، 24 مارس 2019 12:45 م
تجديد حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بـ 25 كيلو حشيش فى المعادى حشيش - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 25 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى منطقة المعادى.

 

وكشفت تحقيقات فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، اعتراف المتهمين "فرج م ا"، "حسام ا م"، و"شكل ع م"، عاطلين، بأن أحدهم مختص بنقل المواد المخدرة بواسطة سيارة نصف نقل من محافظة مرسى مطروح، فى حين يقوم الاثنين الآخرين باستلام المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بمنطقة المعادى.

 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد ألقت القبض على المتهمين أثناء قيام أحدهم بتسليم الاثنين الآخرين جوال به 25 كيلو حشيش قام باحضاره من محافظة مرسى مطروح بواسطة سيارة نصف نقل، من أجل ترويجها على عملائهم بمنطقة المعادى، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3758 لسنة 2019 جنايات المعادى، وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 11 قطعة حشيش بحوزة مسجل وموظف فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الداخلية تضبط 122 طربة حشيش و16 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر

عقوبه الاتجار فى المخدرات

الحشيش

الاتجار فى الحشيش

صناعه الحشيش




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة