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تجديد حبس رئيس حى وسط الإسكندرية المتهمة بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 24 مارس 2019 04:30 م
تجديد حبس رئيس حى وسط الإسكندرية المتهمة بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جدد قاضي المعارضات، حبس بهية عبد الفتاح، رئيس حي وسط الإسكندرية، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة في قضية طلب وتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.  
 
ويشار إلي أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيسة حي وسط بمحافظة الإسكندرية، لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.
 

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