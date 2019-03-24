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تأجيل محاكمة 43 متهماً بـ "حادث الواحات" لـ 7 إبريل

الأحد، 24 مارس 2019 05:24 م
تأجيل محاكمة 43 متهماً بـ "حادث الواحات" لـ 7 إبريل محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات ،  الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا،  لجلسة 7 إبريل لسماع أقوال الشهود.
 
الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش  يترأسهم  الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية)  بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية ، التى وقعت  يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.
 
باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين ،  المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات  برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
 
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد ،  وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات ، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
 
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
 
ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

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