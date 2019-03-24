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تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث كنيسة مارمينا" لـ10 إبريل

الأحد، 24 مارس 2019 01:18 م
تأجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث كنيسة مارمينا" لـ10 إبريل حادث كنيسة مارمينا - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل سادس جلسات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، لجلسة 10 إبريل لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد، بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

 

 

 


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