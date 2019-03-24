تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "هدايا الأهرام" لـ26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة، بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، وتعد أموالها فى حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا مؤسسة الأهرام" لـ26 مايو المقبل لضم تقرير الخبراء.‎

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين مخلى سبيلهم لمحكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام.