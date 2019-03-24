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الأحد، 24 مارس 2019 07:24 م
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"بلومبرج": أوبر ستعلن عن اتفاق لشراء منافستها كريم هذا الأسبوع

الأحد، 24 مارس 2019 05:53 م
"بلومبرج": أوبر ستعلن عن اتفاق لشراء منافستها كريم هذا الأسبوع لوجو أوبر
(رويترز)
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قالت بلومبرج، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة إن أوبر تكنولوجيز ستعلن هذا الأسبوع، عن خطط للاستحواذ على منافستها كريم نتوركس التى تتخذ من دبى مقرا لها.

وبحسب وثيقة شروط قالت بلومبرج إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر 1.4 مليار دولار،  نقدا و1.7 مليار دولار فى صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم فى أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأحجمت كريم عن التعليق، بينما لم ترد أوبر حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب، تستعد أوبر لطرح عام أولى، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار .

 


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