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برلمانية لبنانية: تصريحات بومبيو حول حزب الله ليست جديدة

الأحد، 24 مارس 2019 02:32 م
برلمانية لبنانية: تصريحات بومبيو حول حزب الله ليست جديدة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أكدت عضو مجلس النواب اللبنانى رولا الطبش (عن تيار المستقبل) أن التصريحات شديدة اللهجة التى أدلى بها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حول (حزب الله) خلال زيارته إلى بيروت، ليست بجديدة، مشددة على ضرورة التزام حكومة بلادها سياسة النأى بالنفس والابتعاد عن صراعات منطقة الشرق الأوسط.
وقالت النائب الطبش – فى حديث لها اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان – إن جميع الفرقاء السياسيين يرفضون هيمنة حزب الله والمحور الإيرانى على لبنان، معتبرة فى ذات الوقت أن الرئيس ميشال عون يشكل ضمانة لعدم تأثير سلاح حزب الله على السياسات الداخلية والخارجية للبنان.


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