بدء حجز أول وحدات سكنية بالمنصورة الجديدة اليوم

كتب أحمد حسن

تبدأ اليوم إجراءات حجز أول وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز.

كانت وزارة الإسكان قد حددت الخميس الماضى آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود‪ (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـ‪ACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة الرقم القومى 14 رقماً "سارية").