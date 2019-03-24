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انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت يعطلان امتحان اللغة العربية بسيناء والمنوفية

الأحد، 24 مارس 2019 03:28 م
انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت يعطلان امتحان اللغة العربية بسيناء والمنوفية مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية
المحافظات - محمد حسين- محمد فتحى
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تسبب انقطاع التيار الكهربائى عن  تعطل امتحان الأول الثانوى الإلكترونى فى مدارس مركز الشيخ زويد الثانوية بمحافظة شمال سيناء، فيما تسبب ضعف الانترنت فى تأجيل الامتحان بمحافظة المنوفية.
 
واوضح بيان صادر عن إدارة الشيخ زويد التعليمية، ان حسين عراده مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، تفقد المدارس الثانوية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، و حال انقطاع التيار الكهربائي و الإنترنت من قيام الطلاب بأداء الامتحان داخل المدارس، فيما تحدد وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات من التاسعة صباحا الي التاسعة مساء.

ووجه مدير عام الإدارة أخصائي التطوير بالإدارة الي تقديم الدعم الفني للمدارس الثانوية و تلبية اي استفسارات للطلاب، و أكد مدير عام الإدارة على أنه يبذل قصارى جهده لاتمام تركيب منظومة الإنترنت بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ليتمكن طلاب الشيخ زويد من مسايرة اقرانهم علميا في عموم الجمهورية، وتم نقل جميع ملاحظات اليوم الأول إلى  المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
 
 
من جانبه، قال مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم تأجيل إجراء اختبار مادة اللغة العربية، وذلك بسبب ضعف الانترنت، حيث انتظر الطلاب لساعات عديدة على أمل استجابة الأجهزة لشبكة الوزارة في عرض الاختبار وباءت جميع المحاولات بالفشل.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية وليست على مستوى محافظة المنوفية. 
 
كانت حالة من القلق، إنتابت طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، بسبب تعطل الموقع الالكتروني، ولم يتمكن مسئولي المدارس من حل الأزمة بسب الضغط الشديد على شبكة الانترنت .
 
 
 

 


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