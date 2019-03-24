انقطاع الكهرباء وضعف الانترنت يعطلان امتحان اللغة العربية بسيناء والمنوفية

تسبب انقطاع التيار الكهربائى عن تعطل امتحان الأول الثانوى الإلكترونى فى مدارس مركز الشيخ زويد الثانوية بمحافظة شمال سيناء، فيما تسبب ضعف الانترنت فى تأجيل الامتحان بمحافظة المنوفية.

واوضح بيان صادر عن إدارة الشيخ زويد التعليمية، ان حسين عراده مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، تفقد المدارس الثانوية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، و حال انقطاع التيار الكهربائي و الإنترنت من قيام الطلاب بأداء الامتحان داخل المدارس، فيما تحدد وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات من التاسعة صباحا الي التاسعة مساء.



ووجه مدير عام الإدارة أخصائي التطوير بالإدارة الي تقديم الدعم الفني للمدارس الثانوية و تلبية اي استفسارات للطلاب، و أكد مدير عام الإدارة على أنه يبذل قصارى جهده لاتمام تركيب منظومة الإنترنت بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ليتمكن طلاب الشيخ زويد من مسايرة اقرانهم علميا في عموم الجمهورية، وتم نقل جميع ملاحظات اليوم الأول إلى المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظة شمال سيناء.