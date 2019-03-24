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امتحانات الميدتيرم تنتظم بكليات جامعة القاهرة

الأحد، 24 مارس 2019 02:48 م
امتحانات الميدتيرم تنتظم بكليات جامعة القاهرة جانب من امتحانات الميدترم
وائل ربيعى
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انتظمت اليوم السبت، أعمال امتحانات الميدتيرم أو منتصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة، حيث عقدت الجامعة امتحانات الطلاب بقاعات الامتحانات الرئيسية بالحرم الجامعى لطلاب كليتى التجارة والإعلام، ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات لمدة أسبوعين تنتهى مع مطلع شهر أبريل المقبل، إذ يعتبرها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "بروفة" على امتحانات نهاية العام.
 
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه شدد على عمداء الكليات الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية كما أقرها مجلس الجامعة، معلنا منع التدخين نهائيًا داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول الطلاب للجنة الامتحانات بعد 15 دقيقة تأخير.
 
وأضاف الخشت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط، كما أن عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته، حيث طالب عمداء الكليات بضرورة الالتفات لجميع هذه المحظورات قبل الشروع فى أداء الامتحانات.
 
 
جانب من امتحانات الميدترم (2)
 

جانب من امتحانات الميدترم (3)
 

جانب من امتحانات الميدترم (4)
 

جانب من امتحانات الميدترم (5)
 

جانب من امتحانات الميدترم (1)
 
 
 

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امتحانات الميدتيرم

جامعة القاهرة

كلية الاعلام والتجارة




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