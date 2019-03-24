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بمركز سقارة..

اليوم.. وزير التنمية المحلية يشهد تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل"

الأحد، 24 مارس 2019 07:00 ص
اليوم.. وزير التنمية المحلية يشهد تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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يشهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، حفل تخريج دفعة جديدة من "قادة المستقبل" بالمحافظات، والذين أنهوا تدريبهم على مرحلتين بمركز تدريب التنمية المحلية.

وكانت الوزارة قد انتهت من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل.

كما أكد شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.


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