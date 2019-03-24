video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. الكنيسة تصلى قداس أحد الابن الضال في الأسبوع الثالث من الصوم الكبير

الأحد، 24 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. الكنيسة تصلى قداس أحد الابن الضال في الأسبوع الثالث من الصوم الكبير قداس - أرشيفية
سارة علام
إضافة تعليق
تصلى الكنائس القبطية اليوم الأحد قداس "أحد الابن الضال" فخلال أسابيع صوم القيامة الذى بدأ في الرابع من مارس الجارى، يحمل كل أحد اسما محدد، لكل منه قصته ورمزيته.
 
ووفقا لطقوس الكنيسة القبطية، فى أحد الابن الضال تقدم الكنيسة نموذجًا عظيمًا للتوبة وهو الابن الضال الذي لما أطاع أفكاره وتبع مشورة الشيطان تعب جدًا وعاش حياة الذل من جوع وعرى وغربة، ولكن لما رجع إلى نفسه (فاق) قرر العودة إلى أبيه وتقديم توبة صادقة.
 
في هذا اليوم تقرأ فصول من الانجيل تدور حول فكرة التوبة، إنجيل عشية يحذر من الكلام الرديء الذي يتكلم به الإنسان فينجسه وهذا ضد التوبة، وإنجيل باكر عن أصحاب الساعة الحادية عشرة المقبولين وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب أما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعة التي تجعل العشارين والزناة وارثين لملكوت الله.
 
تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة في الفكر المسيحي إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التي تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خاصة ترمز لقصص أساسية في العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان وتنقله من جيل إلى جيل.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يترأس اليوم قداس ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث

مجهول يطعن كاهن خلال قداس فى مونتريال بكندا

احد الابن الضال

الكنيسة القبطية

صوم القيامة




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة