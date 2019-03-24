اليوم السابع: إحياء حلم العمل العربى المشترك فى "قمة القاهرة"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل القمة الثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق، وتأكيد مجلس النواب أن إجراءات تعديل الدستور ستنتهى فى منتصف إبريل.





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اتفاق بين مصر والعراق والأردن على مواجهة الإرهاب.. إحياء حلم العمل العربى المشترك فى "قمة القاهرة".. تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث وتدعيم التعاون الاستراتيجى مع الأشقاء العرب لاستعادة الاستقرار فى المنطقة.. لجنة عليا مصرية عراقية فى إبريل.. وتفاهم بين الحكومتين ومستثمرى البلدين.. ورجال الأعمال المصريون: سنساهم فى بناء "العراق الجديد"



"النواب": إجراءات تعديل الدستور تنتهى فى منتصف إبريل.. المجلس يؤكد اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية بشأن التعديلات الدستورية وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الإجرائية.. ويعلن: "الوطنية للانتخابات" ستتولى دعوة الناخبين للاستفتاء عليها حال موافقة البرلمان بالأغلبية المطلوبة





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