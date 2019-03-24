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اليوم السابع: إحياء حلم العمل العربى المشترك فى "قمة القاهرة"

الأحد، 24 مارس 2019 08:15 م
اليوم السابع: إحياء حلم العمل العربى المشترك فى "قمة القاهرة" اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل القمة الثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق، وتأكيد مجلس النواب أن إجراءات تعديل الدستور ستنتهى فى منتصف إبريل.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

اتفاق بين مصر والعراق والأردن على مواجهة الإرهاب.. إحياء حلم العمل العربى المشترك فى "قمة القاهرة".. تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث وتدعيم التعاون الاستراتيجى مع الأشقاء العرب لاستعادة الاستقرار فى المنطقة.. لجنة عليا مصرية عراقية فى إبريل.. وتفاهم بين الحكومتين ومستثمرى البلدين.. ورجال الأعمال المصريون: سنساهم فى بناء "العراق الجديد"
 

 

"النواب": إجراءات تعديل الدستور تنتهى فى منتصف إبريل.. المجلس يؤكد اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية بشأن التعديلات الدستورية وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الإجرائية.. ويعلن: "الوطنية للانتخابات" ستتولى دعوة الناخبين للاستفتاء عليها حال موافقة البرلمان بالأغلبية المطلوبة


 

"الأمور المستعجلة" تشطب إشكال وزارة التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات.. الجلسة تشهد تغيب وزيرة التضامن والمستكشل ضده الأول البدرى فرغلى
 

هيئة الاستعلامات تكشف: BBC تحولت إلى بوق دعاية للإرهاب وتحتضن "الإخوان"


 

"التعليم" تؤكد حل المشكلات الفنية لأول امتحان إلكترونى.. سقوط منصة الامتحانات ومشكلات لدى بعض الطلاب فى الدخول على الاختبارات
 

المصنع يورد الأكسجين السائل.. تطوير أول مصنع للغازات فى الصعيد بدعم "المشروعات الصغيرة"


 

اليوم السابع تنفرد الثلاثاء بحوار شامل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
 

 

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