النيابة تصرح بتشريح ودفن جثة شاب عثر عليها فى أرض زراعية بالجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب، عثر عليه متوفي بأرض زراعية بمنطقة كرداسة، وصرحت بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن بلاغا ورد لمباحث مركز شرطة كرداسة، من بعض الأهالي بعثورهم على جثة شاب متوفي بمنطقة المعتمدية بدائرة القسم، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وأضافت التحقيقات أنه تم التحفظ على الجثة وبتوقيع الكشف الطبى المبدئى عليها تبين أن هناك أثار حقن بمنطقة الذراع، نتيجة تعاطي المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة قد يكون جرعة زائدة من المخدرات.