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النرويج تواصل عملية إجلاء 1300 شخص من سفينة سياحية تعطل محركها

الأحد، 24 مارس 2019 08:36 ص
النرويج تواصل عملية إجلاء 1300 شخص من سفينة سياحية تعطل محركها صورة أرشيفية
أ ش أ
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واصلت مروحيات نرويجية عملية إجلاء نحو 1300 شخص من على متن سفينة سياحية تعطل محركها قبالة السواحل الغربية للبلاد وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.
وقال مركز الإسعاف فى جنوب النرويج فى تغريدة له عبر موقع "تويتر" - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم / الأحد / - إن "السفينة السياحية فايكينج سكاى وجهت نداء استغاثة بسبب وجود مشاكل فى المحرك وسط أحوال جوية سيئة".
وكانت السلطات قد قررت على الفور عقب وصول نداء استغاثة إجلاء الركاب من على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية ، حيث يتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية بواسطة الحبال.


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