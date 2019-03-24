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المستشار النمساوى يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية قصيرة

الأحد، 24 مارس 2019 09:44 ص
المستشار النمساوى يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية قصيرة مستشار النمسا سيباستيان كورس
أ ش أ
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وصل ، صباح اليوم الأحد ، إلى الكويت مستشار النمسا سيباستيان كورس والوفد المرافق له ، فى زيارة رسمية قصيرة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
ومن المقرر أن يعقد المستشار النمساوى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الكويتيين.
تجدر الإشارة إلى أنه جرت مراسم استقبال رسمية للمستشار النمساوى بمطار الكويت الدولى ؛ حيث عزف السلام الوطنى النمساوى، والسلام الوطنى الكويتى، فى حين كان فى استقباله على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ، ونائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجار الله ، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني.


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