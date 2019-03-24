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المرور يعيد فتح مطلع ومنزل بمحور 26 يوليو بعد انتهاء الإصلاحات

الأحد، 24 مارس 2019 09:09 ص
المرور يعيد فتح مطلع ومنزل بمحور 26 يوليو بعد انتهاء الإصلاحات محور 26 يوليو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح مطلع ومنزل محور 26 يوليو، بعد انتهاء أعمال التطوير التى أجريت خلال الـ 3 أيام الماضية، لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالمحور  بنطاق المحافظة، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

كانت إدارة المرور قامت بغلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئى، وغلق منزل المحور  المؤدى إلى ميدان لبنان بشكل جزئى، والتى بدأت الخميس و استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الأحد دون تعطيل لحركة المرور .

و نشرت إدارة المرور، اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة مع مراقبة المنطقة بالكاميرات.

 

 


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