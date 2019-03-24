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المرور يضبط 4025 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 24 مارس 2019 12:22 م
المرور يضبط 4025 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4025 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و 1709 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 40 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و42 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 
 

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