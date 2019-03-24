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القضاء العراقى: الإعدام لإرهابى حاول تفجير نفسه ضد القوات الأمنية

الأحد، 24 مارس 2019 10:54 ص
القضاء العراقى: الإعدام لإرهابى حاول تفجير نفسه ضد القوات الأمنية قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بالعراق، اليوم الأحد، حكما بالإعدام ضد إرهابى، عن جريمة الدخول إلى مدينة تكريت لتفجير نفسه ضد القوات الأمنية بالمدينة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى - فى بيان له نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت فى دعوى متهم ، اعترف بحيازته لمسدس نوع كلوك "كاتم" مع حزام ناسف بغية تفجير نفسه ضد القوات الأمنية فى المحافظة.
وأضاف المجلس :" أن المتهم اعترف بقتل أحد الأشخاص فى مدينة تكريت بعد إبلاغ القوات الأمنية عن مكانه"، موضحا أنه اجتمع مع ما يسمى "والى صلاح الدين" لفتح ورشة فى قضاء تكريت لتخزين المواد المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة.
ويصدر القضاء العراقى بين الحين والآخر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم "داعش" والموالين له.


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