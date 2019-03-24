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القضاء الإدارى يؤيد الاستمرار فى تنفيذ قرار رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

الأحد، 24 مارس 2019 01:52 م
القضاء الإدارى يؤيد الاستمرار فى تنفيذ قرار رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الاستشكال المقام من نقابة الصيادلة المتضمن الاستمرار فى الحكم الصادر من ذات الدائرة، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 34610 لسنة 73 ق، عمرو زكريا عبد الله وآخرين.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.


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