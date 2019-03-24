القبض على المتهم الرئيسى بتحطيم غرفة قسطرة بمعهد القلب عقب وفاة شقيقه

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم الرئيسى بتحطيم غرفة قسطرة قلب، داخل معهد القلب بالعجوزة، وتوصلت التحريات أن شقيق المتهم فارق الحياة أثناء علاجه بالمعهد، مما أصابه بحالة هياج كسر خلالها الجهاز الطبى، وأحدث حالة من الذعر بين العاملين بالمعهد.

وتلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من العاملين بمعهد القلب يفيد إحداث أحد الأشخاص حالة من الذعر داخل المعهد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبإجراء التحريات تبين أنه حطم جهاز طبى داخل غرفة قسطرة القلب، وأحدث حالة من الذعر، نتيجة وفاة شقيقه عقب إجراء عملية جراحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.