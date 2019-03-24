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الغرف التجارية توضح تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع بالأسواق

الأحد، 24 مارس 2019 09:00 ص
الغرف التجارية توضح تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع بالأسواق عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية المصرية
كتب إسلام سعيد
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قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن انخفاض سعر الدولار فى البنوك والمصارف لن يؤثر على أسعار السلع حالياً سواء بالسلب أو الإيجاب، مشيراً إلى أن الدولار يمكن أن يؤثر على أسعار السلع المستوردة، إذا حدث خفض واستمر لمدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر لأن عقود استيراد السلع لا تتم فى يوم أو أسبوع لكنها عقود طويلة.

وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع"، أن سلع شهر رمضان متوفرة وبكثرة من الآن فى الشوق ولن يكون هناك أى مشكلات أو نقص فيها، إضافة إلى أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة وخاصة السلع الغذائية منها، بهدف توفير منتجات طوال الشهر الكريم بأسعار مخفضة للمستهلكين فى إطار الدور الحيوى المنوط باتحاد الغرف التجارية.

وأشار سكرتير اتحاد الغرف، إلى أن هناك حالة من الاستقرار السلعى فى الأسواق فى الفترة الحالية، لكن بعض السلع التى يرتبط توافرها بالمواسم ربما تشهد زيادات مثل فروق الموسم للمحاصيل والخضروات الطازجة والفاكهة وهى قد ترتفع وتنخفض بشكل سريع، لكن السلع التموينية تقريبا تشهد ثبات واستقرار إضافة إلى توافرها بكميات كبيرة.

وتابع عادل ناصر، أن المواطن لن يشعر بنقص أو غياب أى سلعة فى شهر رمضان، وهنا لن يتم النظر إلى قضية انخفاض سعر الدولار على أنها ستخفض الاسعار مستقبلا، لأن الأمر مرتبط بمدى استمرارية هذا التراجع ولمدة غير قليلة.


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اخبار الاقتصاد

الدولار

اسعار السلع

الغرف التجارية




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