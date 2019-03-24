العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاريع المياه بـ250 ألف يورو

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وقعت وزارة التخطيط العراقية اليوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشاريع المياه بمبلغ 250 ألف يورو كمنحة لمساعدة فى إعادة بناء العراق.

وذكر بيان لوكيل وزارة التخطيط العراقى أوردته وكالة أنباء الاعلام العراقى (واع) اليوم الأحد أن هذه المنحة ستقدم للجهات العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالاضافة الى تقديم الخبرة فى مجال تنفيذ مشاريع المياه"، مشيرا أن بلاده بحاجة إلى مساعدات ومنح لغرض تنفيذ المشاريع والبنى التحتية بالاضافة إلى حاجة العراق إلى تقديم الخبرة الفنية وتطوير قدرات العاملين فى المجالات".

من جهته قال السفير الفرنسى بالعراق برونو اوبير، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى دلالة على اهتمام فرنسا لمسألة المياه فى العراق وهى قضية من قضايا التنمية والتطوير فى جميع مناطق البلد، موضحا أن الخبرة الفرنسية كبيرة ومعروفة فى مجال المياه عن طريق شركات وخبراء وباحثين على مستوى العالم اذ يعد ضمن نشاطات الوكالة الفرنسية للتنمية.

واكد أن هذه الدراسات تكون مفيدة للحكومة فى تحديد الحاجات والأستراتيجيات فى مسألة المياه وبالتالى ستساعد الحكومة العراقية فى إعادة بناء البلاد.