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الصناعات الهندسية: سفير تنزانيا يزور مصانع خلاطات مصرية لبحث التعاون الصناعى

الأحد، 24 مارس 2019 12:00 ص
الصناعات الهندسية: سفير تنزانيا يزور مصانع خلاطات مصرية لبحث التعاون الصناعى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية
كتبت – منى ضياء
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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن السفير التنزانى زار مجموعة من مصانع الخلاطات الأسبوع الجارى، للتعرف على القدرات التصنيعية فى مصر.

وأشار المهندس لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة سفير رواندا لمصانع مصرية، تمهيدا لسفر بعثة من الغرفة إلى رواندا، فى حين ينظم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية زيارة لبعثة تجارية إلى الدولتين رواندا وتنزانيا خلال الشهر المقبل لبحث سبل التعاون التجارى مع هذه الدول وفتح أسواق تصديرية.

 


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