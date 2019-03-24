video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على العلاج نفسه بنفقة الدولة

الأحد، 24 مارس 2019 09:00 ص
الصحة: جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على العلاج نفسه بنفقة الدولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت اللجنة العليا للأورام بوزارة الصحة والسكان، البدء فى توحيد طرق علاج الأورام السرطانية بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى داخل مستشفيات الوزارة، متابعًا: هناك قرار وشيك ستتخده الوزيرة خلال الأيام المقبلة يضمن تحقيق ذلك.

 

وقال الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام بوزارة الصحة والسكان ووزيرالتعليم العالى السابق، لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصحة تدعم مشروعًا قوميًا يستهدف علاج مرضى الأورام بأحدث بروتوكولات العلاج بالعالم وتابع جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على نفس العلاج بنفقة الدولة والتأمين الصحى وهو ما يحقق العدالة الإجتماعية بالعلاج لأول مرة  .

 

وأضاف الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام، أن الهدف من علاج الأورام وفق البرتوكولات العلاجية العالمية دعم اقتصاديات الصحة وتحسين حالة المريض بالعلاج السليم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلى لإطلاق "التأمين الصحى الشامل" ببورسعيد

الصحة

السرطان

الاورام

نفقة الدولة

التأمين الصحى




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة