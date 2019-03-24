الصحة: جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على العلاج نفسه بنفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

أكدت اللجنة العليا للأورام بوزارة الصحة والسكان، البدء فى توحيد طرق علاج الأورام السرطانية بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى داخل مستشفيات الوزارة، متابعًا: هناك قرار وشيك ستتخده الوزيرة خلال الأيام المقبلة يضمن تحقيق ذلك.

وقال الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام بوزارة الصحة والسكان ووزيرالتعليم العالى السابق، لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصحة تدعم مشروعًا قوميًا يستهدف علاج مرضى الأورام بأحدث بروتوكولات العلاج بالعالم وتابع جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على نفس العلاج بنفقة الدولة والتأمين الصحى وهو ما يحقق العدالة الإجتماعية بالعلاج لأول مرة .

وأضاف الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام، أن الهدف من علاج الأورام وفق البرتوكولات العلاجية العالمية دعم اقتصاديات الصحة وتحسين حالة المريض بالعلاج السليم.