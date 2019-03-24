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السيسى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله مطار القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية

الأحد، 24 مارس 2019 11:54 ص
السيسى يستقبل ملك الأردن لدى وصوله مطار القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية السيسى وعاهل الأردن - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ويشارك العاهل الأردنى فى اجتماع القمة الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى الذى يزور البلاد حاليا.
   
تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث أخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب، بجانب تنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجارى.
 
 

 


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