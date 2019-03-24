السيسى يجرى مباحثات تاريخية اليوم مع عاهل الأردن ورئيس وزراء العراق

كتب محمد الجالى

يشهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية)، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مصرية أردنية عراقية، بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق.

ويبحث السيسى وعبد الله وعبد المهدي، تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلي تنسيق الرؤي قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجاري في تونس.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس السيسى وعاهل الأردن ورئيس الوزراء العراقي إلي وسائل الإعلام، عقب انتهاء المباحثات.

كان الرئيس السيسى، استقبل بقصر الاتحادية أمس رئيس لوزراء العراقي، وتحدثا إلى وسائل الإعلام، حيث أكد الرئيس السيسى،، أن زيارة رئيس وزراء العراق لمصر تأتي توثيقا لعلاقات بلدينا المتميزة، وتأكيداً للرغبة المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد لمسيرة التعاون والتنسيق فيما بين البلدين، والبناء على ما لديهما من مشتركات ومصالح متبادلة للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين في مزيد من النمو والازدهار والرخاء.