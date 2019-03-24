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السيسى يؤكد لعاهل الأردن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عال المستوى

الأحد، 24 مارس 2019 05:54 م
السيسى يؤكد لعاهل الأردن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عال المستوى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله الملك عبد الله الثانى ملك الأردن
كتب محمد الجالى
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع شقيقه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن،  رحب خلالها الرئيس بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عال المستوى بين الجانبين، فى ظل العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تعكس الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال المباحثات مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

كما استعرض الزعيمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.

 


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السيسي

ملك الاْردن

العلاقات المصرية الأردنية

بسام راضى




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