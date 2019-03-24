السيسى يؤكد لعاهل الأردن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عال المستوى

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع شقيقه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، رحب خلالها الرئيس بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الحرص على استمرار التنسيق والتشاور عال المستوى بين الجانبين، فى ظل العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تعكس الروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال المباحثات مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

كما استعرض الزعيمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي تعاني منها بعض دولها.