السياحة تنظم مؤتمرا للتوعية بأهمية تطوير جودة الخدمات للسائحين بالغردقة

كتبت آمال رسلان

تستضيف الغردقة، الأحد، مؤتمراً بعنوان "مصر.. مستقبل الضيافة" وتنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.

ويهدف المؤتمر إلى التوعية بأهمية تطوير جودة الخدمات الفندقية المقدمة للسائحين والتى يجب أن تكون على أسس نظافة صحية سليمة وبمواصفات عالمية، وسيتم تدريب الكوادر الإدارية فى الفنادق وأقسام الأغذية والمشروبات على أحدث وسائل الضيافة وصحة وسلامة الغذاء.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات هامة فى مجال الفنادق، ويأتى على رأس هذه الموضوعات سلامة وصحة الغذاء، وأحدث اتجاهات الضيافة، ومعايير رضاء النزلاء، والنظافة الصحية بحلول فعالة.

كما يتم مناقشة الاتجاهات العالمية للضيافة وتطورها فى السنين المقبلة وأهمية الاستدامة وتطبيقها العملى فى المنشأة، وموضوع سلامة الغذاء وكيفية تطبيق المعايير الصحيحة للسلامة والجودة بالمنشآت السياحى.

وكانت أولى المؤتمرات قد عقدت منذ أيام فى شرم الشيخ بحضور جيفارا الجافى رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، بالإضافة إلى حضور 150 من مديرى الفنادق والإدارات الحيوية بشرم الشيخ، وسيتم تعميمه فى باقى المحافظات السياحية.