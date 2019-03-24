السياحة العالمية: قريبا الإعلان عن برنامج خاص بالسياحة الرياضية من برشلونة

كتبت آمال رسلان - تصوير كريم عبد العزيز

أعرب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالميةً عن اهتمام المنظمة بالسياحة الرياضية، لافتا إلى أن المنظمة بصدد الإعلان عن برنامج خاص بالسياحة الرياضية سيتم إطلاقه من برشلونة لدعم هذا القطاع.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والذي يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يومى 24 و25 مارس الجارى بمدينة القاهرة.

وأضاف "زوراب " أن هناك خطة عمل فى هذا الشأن تعتمد على تسويق المنتج الرياضى في المعارض السياحية الدولية سنوياً، وتكثيف الفعاليات، واستثمار الرياضيين ونجوم كرة القدم، مثل ميسى وإشراكهم في خطط الدعاية السياحية، فضلاً عن توجيه الدعوات لمشاهير الرياضة العالميين، وحثهم على زيارة الدول السياحية للترويج لها.

وأشار إلى أنه جارى العمل على إتمام دراسات الجدوى لمنطقة الشرق الأوسط للاستفادة من السياحة الرياضية، لافتا إلى أن هناك دولا عربية بدأت فى إدراج السياحة الرياضية في هيكل الهيئات العامة بالدول.

ونوه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالتنوع السياحى الذى تمتلكه مصر، مشيرا إلى الحدث العالمى الذى سيكون له كبير الأثر على السياحة المصرية بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى العام المقبل، شاكرا مصر على حسن الاستضافة.