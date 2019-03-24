video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة العالمية: قريبا الإعلان عن برنامج خاص بالسياحة الرياضية من برشلونة

الأحد، 24 مارس 2019 11:36 ص
السياحة العالمية: قريبا الإعلان عن برنامج خاص بالسياحة الرياضية من برشلونة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان - تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

أعرب زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالميةً عن اهتمام المنظمة بالسياحة الرياضية، لافتا إلى أن المنظمة بصدد الإعلان عن برنامج خاص بالسياحة الرياضية سيتم إطلاقه من برشلونة لدعم هذا القطاع.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والذي يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يومى 24 و25 مارس الجارى بمدينة القاهرة.  

وأضاف "زوراب " أن هناك خطة عمل فى هذا الشأن تعتمد على تسويق المنتج الرياضى في المعارض السياحية الدولية سنوياً، وتكثيف الفعاليات، واستثمار الرياضيين ونجوم كرة القدم، مثل ميسى وإشراكهم في خطط الدعاية السياحية، فضلاً عن توجيه الدعوات لمشاهير الرياضة العالميين، وحثهم على زيارة الدول السياحية للترويج لها.

وأشار إلى أنه جارى العمل على إتمام دراسات الجدوى لمنطقة الشرق الأوسط للاستفادة من السياحة الرياضية، لافتا إلى أن هناك دولا عربية بدأت فى إدراج السياحة الرياضية في هيكل الهيئات العامة بالدول.

ونوه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالتنوع السياحى الذى تمتلكه مصر، مشيرا إلى الحدث العالمى الذى سيكون له كبير الأثر على السياحة المصرية بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى العام المقبل، شاكرا مصر على حسن الاستضافة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة السياحة عن حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

وزارة السياحة

منظمة السياحة العالمية

السياحة الرياضية

رانيا المشاط وزيرة السياحة

منظمة السياحة العالميةً

لمعارض السياحية الدولية




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة